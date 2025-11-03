El Spirit de González y el Gotham de Amorós cierran con derrota la fase regular de la NWSL

El Spirit terminó segundo la fase regular y se enfrentará en los cuartos de final de la NWSL al Racing Louisville, debutante en una fase final. Las jugadoras de González, que este domingo no se jugaban nada, cayeron 1-0 ante las Utah Royals.

Al Gotham su derrota por 3-2 ante el North Carolina Courage le costó caer a la octava plaza, lo que le deparará una eliminatoria de cuartos de final contra el todopoderoso Kansas City Current, líder indiscutible de esta fase regular.

Los otros dos enfrentamientos de cuartos de final serán Portland Thorns contra San Diego Waves y Orlando Pride (vigentes campeonas) contra Seattle Reign.

Los cuartos de final de la NWSL se disputarán a partido único entre el 7 y el 9 de noviembre.

