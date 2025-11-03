El Villarreal cumplirá su partido 50 en Liga de Campeones ante el Pafos

El equipo castellonense suma a día de hoy catorce victorias, dieciséis empates y diecinueve derrotas.

Este medio centenar de partidos que están a punto de cumplir hacen del Villarreal el séptimo equipo español con más partidos en esta competición, por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla y Deportivo de la Coruña.

En la primera participación, el equipo llegó a las semifinales, en la campaña 05-06, diputando un total de catorce partidos.

Su segunda participación data de la campaña 08-09, en la llegó a los cuartos de final y en la que disputó diez partidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la temporada 11-12 jugó la fase de grupos (seis partidos), mientras que en la temporada 16-17 el equipo no pasó de la fase previa, con lo que solo disputó dos encuentros.

En la campaña 21-22 el Villarreal repitió otra vez en semifinales, disputando un total de doce encuentros, mientras que en esta campaña suma ya tres partidos, lo que les hace estar a solo un encuentro de los cincuenta partidos en la Liga de Campeones.