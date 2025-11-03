Gravenberch: "Konaté conoce mucho a Mbappé, trataremos de pararle"

El centrocampista holandés habló este lunes ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de fútbol.

Uno de los grandes temas sobre la mesa fue la presencia mañana de Mbappé, que viene en un estado de forma sensacional, con 18 goles en lo que va de temporada.

"Ibou (Konaté) le conoce muy bien, así que le vais a tener que preguntar a él. Mbappé es un gran jugador, que puede buscar el espacio, recibir el balón... No va a ser fácil para nosotros, pero intentaremos pararle", dijo Gravenberch.

Sobre el regreso de Trent Alexander-Arnold a Anfield, con el que coincidió una temporada en el Liverpool, Gravenberch manifestó que no sabe cómo le van a recibir los aficionados, pero que es su amigo y le dará un abrazo.

"No hemos hablado mucho estos días, pero mañana le veré".

Pese a un gran inicio de temporada, en el que ganaron siete partidos seguidos, el Liverpool sólo ha ganado dos de los últimos ocho, lo que se achaca a una falta de adaptación por parte de los nuevos fichajes.

"No es fácil para los nuevos, porque llegan a un nuevo equipo, con un nuevo entrenador, con un estilo de juego diferente. No es fácil llegar y hacerlo todo bien. Lleva tiempo. No puedes llegar y el primer día hacerlo todo perfecto. Solo llevan aquí dos meses y ya han hecho un gran trabajo y lo veremos en los siguientes meses".

Sobre la posibilidad de firmar una extensión de contrato, Gravenberch comentó que está feliz en Liverpool, pero que aún no ha habido conversaciones sobre ello.