Guadalajara vence a Pachuca y ve más cerca los cuartos de final

Armando González decidió el partido y alcanzó en el liderato de la clasificación de goleadores al portugués Paulinho del Toluca y al italiano Joao Pedro del San Luis, ambos con 11.

Guadalajara dominó en los primeros 20 minutos de la mitad inicial, que transcurrió con posesión pareja de la pelota; el equipo visitante tuvo algunas llegadas al área rival, pero el Pachuca se acomodó y emparejó el duelo.

Para la segunda parte, ambos cuadros salieron a presionar; Guadalajara estuvo cerca de tomar ventaja tres veces, dos con llegadas de González y una con un remate de Bryan González.

Fue en el minuto 71 que Armando González fue asistido por Roberto Alvarado y de zurda puso el 0-1.

Cuando todo parecía a favor para las Chivas, Luis Romo fue expulsado y Pachuca quedó con un hombre de más en la cancha, lo cual trato de aprovechar volcado a la ofensiva.

En el minuto 89 el colombiano Luis Quiñones estuvo cerca de empatar, pero remató por fuera.

Guadalajara suma 26 puntos, 3 más que Juárez, que ha anotado un gol más, pero ha recibido seis más, lo cual pone a las Chivas con un pie en la fase de los ocho mejores en la que están seguros Cruz Azul, Toluca, América, Toluca y Monterrey.

Pachuca, octavo de la clasificación, forma parte de un grupo de varios equipos que buscarán su acceso a cuartos por la vía de la reclasificación.

Cruz Azul goleó el viernes por 0-3 a Puebla y sacó provecho del empate sin goles de Toluca en casa de Atlas para convertirse en el nuevo líder.

Después de los Azules, con 35 puntos y los Diablos, con 34 aparecen América (34), Tigres (33) y Monterrey (31), los cinco asegurados en la fase decisiva del campeonato.

El próximo fin de semana concluirá el torneo con los partidos Juárez-Querétaro, Tijuana-Atlas, Mazatlán-Necaxa, Tigres UANL-San Luis, Guadalajara-Monterrey, León-Puebla, Toluca-América, Cruz Azul-Pumas y Santos Laguna-Pachuca.