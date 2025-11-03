Hubert: “Kevin Rodríguez es un gran jugador y nos aporta muchísimo”

“Es muy importante, como todos los otros 24 que tenemos, pero es un gran, gran jugador, que nos aporta muchísimo. Tiene mucha intensidad, transmite mucha energía para todo el equipo, tiene movimientos muy inteligentes y hay cositas que tiene que mejorar”, valoró el técnico en rueda de prensa sobre el atacante.

“Ya ha demostrado su capacidad goleadora, más que el año pasado. Es una cuestión de adaptación a Bélgica, al club, a sus compañeros y a nuestro estilo de juego. No es fácil jugar el fútbol belga. Ha hecho muchos pasos adelante y eso también tiene que ver con la confianza. Es un ejemplo de personalidad. Nunca da nada por perdido”, añadió.