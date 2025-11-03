Hubert: “No venimos de turismo y podemos competir contra uno de los mejores de Europa”

“Tengo una lista con sus jugadores. Son todos fantásticos. Si no, no jugarían en el Atlético de Madrid. Siempre miro al equipo. Su entrenador tiene mucho equilibrio sobre el campo. Sabemos que tenemos un equipo muy fuerte delante, pero vamos a intentar llevarnos los tres puntos. No los miramos por jugadores, sino por todo el equipo”, advirtió el técnico.

“Mis jugadores saben claramente la calidad que hay enfrente, pero también tienen puntos débiles. Habrá que aprovecharlos, porque también encajan goles. Tenemos que preparar a los jugadores para que puedan competir con este equipo. No estamos aquí como turistas, somos realistas, pero creemos que podemos hacer algo aquí. Podemos competir contra uno de los mejores equipos de Europa. Es una gran experiencia”, abundó.

“Sabemos que son fuertes en su campo, pero también que puede llegar su primera derrota. Eso me da confianza”, añadió durante la rueda de prensa en el estadio Metropolitano, el escenario del encuentro de este martes en la Liga de Campeones.

Su equipo ha perdido sus dos últimos duelos, ambos por 0-4 contra el Inter y el Newcastle. “Nos falta confianza. Es lo que necesitamos. Tenemos muchas ganas. No venimos aquí a ver sólo este estadio. Tenemos que jugar. Los chicos han trabajado mucho para llegar hasta aquí y tener un equipo grande enfrente de nuevo en Europa. Las dos últimas derrotas en la Champions nos han hecho alguna cicatriz que otra, pero estamos creciendo. Ahora estamos más preparados para tener un buen rendimiento”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Espero que hayamos aprendido de estas dos derrotas. Creo que el equipo aprendió del partido contra el Newcastle y lo vimos mejor frente al Inter, aunque el resultado fue el mismo. Si vemos el partido en sí, dimos una mejor cara frente al Inter. Sabemos claramente qué nos ha faltado. Tuvimos un buen comienzo, pero su gol lo cambió todo. Espero que tengamos menos errores y más efectividad en nuestras ocasiones”, añadió.

El Union Saint-Gilloise se mueve en el mercado de fichajes con mucha preeminencia del ‘big data’ y la Inteligencia Artificial. “No es una nueva tendencia en el fútbol. Es algo que estamos viendo cada vez más, es más popular y tiene cada vez más éxito, si está bien utilizado”, expuso.

“Para mí, hay dos vertientes. Una son los datos, que pueden revelarnos cosas y también nos pueden permitir pensar de otra manera o ver cosas de forma diferente. Nos dan un conocimiento extra del juego y de los jugadores y nos está ayudando mucho en los fichajes, para ver si algunos perfiles encajarían bien en los puestos que buscamos”, dijo.

“Pero, igualmente, necesitamos ir más a fondo. El fútbol también es mirar vídeo mucho y hablar también con la gente, porque de nuevo esto es un juego de equipo, que se juega con individualidades que tienen que encajar en un equipo. Es un equipo con jugadores, pero también con seres humanos, que tenemos que ver cómo encajarían personalmente en ese molde. Hay muchos aspectos y muchos ángulos que mirar cuando fichamos a un jugador. El big data nos ayuda mucho y nos facilita el proceso, pero también hay que tener ojo fino y sentido común”, declaró.