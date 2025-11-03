Koke: “Estoy disfrutando un montón esta temporada”

“Al final, se juega mejor cuando eres más contundente en las dos áreas. Estoy disfrutando un montón esta temporada. Me estoy divirtiendo mucho y eso es importante, no sólo para el equipo, sino también para mí”, explicó en la conferencia de prensa de la víspera de enfrentarse al Union Saint-Gilloise en la Liga de Campeones en el estadio Metropolitano.

“Mas allá de la transformación, intentamos hacer un gran equipo con los jugadores que van viniendo y los que llevan más años”, prosiguió Koke, que resaltó la importancia de la victoria por encima de cualquier otro factor.

“Siempre disfruto, sobre todo cuando ganamos. Son momentos. Puedes jugar mejor o peor, pero a mí lo que me importa es que gane mi equipo. Disfruto cada día al máximo, porque cada vez voy siendo más mayor, el día de mañana se terminará, ojalá que sea lo más tarde posible, y mientras disfrutar al máximo cada entrenamiento, cada partido y cada día que me ponga esta camiseta. Juegue más o menos, lo importante es que gane el Atleti. Ahí es dónde disfruto”, enfatizó.

Para él, “la contundencia en las dos áreas” es clave en los buenos resultados actuales del Atlético, que ha ganado seis de sus últimos ocho encuentros entre todas las competiciones.

“Si no te hacen goles y tú haces goles, es lo que te hace ganar partidos. En casa nos sentimos muy cómodos, jugando con nuestra gente. Fuera de casa hemos hecho buenos partidos y no hemos sido lo contundentes que teníamos que ser”, apuntó.

Koke se ha consolidado de nuevo en el once titular, aunque empezó con menos protagonismo al inicio del curso. Su estado de forma es hoy indudable. “Suelo hacer lo mismo de siempre desde que he sido jovencito. Sí que es cierto que intento recuperar un poco más después de los partidos. Tampoco tengo ningún secreto ni nada raro”, repasó.

“Lo que intento hacer en el terreno de juego es lo que me pide el entrenador y necesita el equipo; lo que he hecho desde jovencito hasta el día de hoy. No cambia ninguna cosa”, continuó el capitán del Atlético, que remarcó el “grandísimo nivel” de todos los compañeros con los que le puede tocar jugar en el centro del campo en el club rojiblanco.

“Me entiendo bien con todos. Pablo Barrios a lo mejor tiene más recorrido, Álex (Baena) tiene mucha visión y llegada al gol, Thiago (Almada) baja mucho a recibir y también combina bien, Conor (Gallagher) es más agresivo y Johnny (Cardoso) es otro jugador de otro perfil. Hay que adaptarse al compañero en función de cada partido, pero son jugadores de grandísimo nivel y son gente joven. Que vayan creciendo, que el día de mañana les tocará tirar de esto”, analizó el futbolista de 33 años.

Koke repasó que “buen rollo” ha habido “siempre” en el vestuario.

“Cuando vas ganando estás más contento y cuando pierdes no. Venimos de una buena racha, hay un ambiente muy bueno, pero siempre hemos tenido buen rollo, no hemos tenido prácticamente ningún problema con ningún compañero y eso es fundamental. Pero lo que nos asegura poder ganar y tener éxito es el terreno de juego y ahí es donde tenemos que cumplir todos”, puso de relieve.