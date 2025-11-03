La brasileña Lindsay Camila dirigirá la selección femenina de fútbol de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó este lunes que Lindsay Camila, de 43 años, "llega para asumir la dirección técnica del equipo nacional e iniciar una nueva etapa en el fútbol femenino costarricense".

La FCRF subrayó en su página web que Teles "fue la primera mujer entrenadora en ganar la Copa Libertadores Femenina, título que consiguió en el 2021 al mando del club brasileño Ferroviária".

La Federación resaltó que la brasileña comenzó su trabajo como entrenadora en 2007 en las divisiones juveniles del Olympique Lyonnais de Francia y que en 2019 formó parte del cuerpo técnico de la Selección Sub-17 femenina de Brasil como asistente.

Posteriormente, entre 2021 y 2023 lideró al Atlético Mineiro Femenino, con el que obtuvo dos títulos del Campeonato y la Copa Ídolas en Colombia; para el 2024 asumió la dirección técnica del Bahia y su más reciente experiencia fue en el Al-Ittihad femenino de Arabia Saudí, donde dirigió hasta junio pasado.

"A lo largo de su carrera, Lindsay ha sido distinguida por la Conmebol por su aporte al desarrollo del fútbol femenino y por abrir espacios para las mujeres en el deporte, consolidándose como una de las más destacadas del continente", afirmó la FCRF.