Los Angeles FC avanza a las semifinales; Columbus y Cincinnati van al desempate

El surcoreano Son Heung-Min, estrella de Los Angeles FC, abrió el marcador en el minuto 21. Los angelinos también ganaron la semana pasada el primer partido de la serie al mejor de tres.

El goleador francés Denis Bouanga amplió la ventaja visitante con un doblete en los minutos 25 y 44, mientras que el venezolano Dani Pereira anotó en el tiempo de descuento del primer tiempo el único gol del Austin, dirigido por el español Nico Estévez.

El también francés Jeremy Ebobisse hizo el 1-4 definitivo para LAFC en el minuto 93.

LAFC se enfrentará en sus semifinales de la Conferencia Oeste (cuartos de la MLS) al Vancouver, a partido único en la Colúmbia Británica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Columbus Crew igualó 1-1 su eliminatoria ante el Cincinnati, en el derbi de Ohio conocido como 'Hell is Real' ('El infierno es real'), uno de los más intensos de la MLS.

El estadounidense Maximilian Arfsten en el minuto 33, el francés Dylan Chambost (m.41), el argentino Andrés Herrera (m.65) y el canadiense Jacen Russell-Rowe (m.69) fueron los goleadores locales.

El Cincinnati (segundo del Este en la fase regular) recibirá este próximo sábado al Columbus Crew (séptimo) para el partido de desempate de la serie.