Maroan, operado "con éxito" de una afectación meniscal

Según informa el Athletic, el ariete vitoriano fue "intervenido quirúrgicamente con éxito del menisco de su rodilla derecha" en el hospital Vithas San José de la capital alavesa.
Maroan "comenzó la temporada con molestias debido fundamentalmente a una afectación meniscal de larga evolución, la cual ha sido intervenida hoy".
El Athletic, que no ha establecido plazos de recuperación, espera que el internacional marroquí "reciba mañana el alta médica hospitalaria para posteriormente comenzar su recuperación en Lezama".
Maroan es una de las seis bajas que sufre el Athletic ante la visita del miércoles al Newcastle en St James' Park, choque de la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones para el que Ernesto Valverde también está pendiente de Nico Williams, renqueante en los últimos partidos por problemas físicos.
A la espera de lo que acabe pasando con el menor de los Williams, en Inglaterra son ausencias seguras por lesión, además de Sannadi, Iñaki Williams e Iñigo Lekue, los dos por sendas lesiones musculares.
A esas tres bajas se les suman las otras tres de larga duración que tiene la plantilla rojiblanca, las de Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Prados y Egiluz se recuperan de lesiones graves en una rodilla y Yeray está sancionado por la UEFA hasta abril por un caso de dopaje.