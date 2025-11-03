Mastantuono se suma a las bajas de Carvajal, Alaba y Rüdiger en Anfield

Madrid, 3 nov (EFE).- La ausencia del argentino Franco Mastantuono, por una pubalgia, es la principal novedad, junto al regreso del portero ucraniano Andriy Lunin, sancionado en LaLiga, para la visita del Real Madrid a Anfield en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con las bajas de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger.