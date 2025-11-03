Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas en el 11 del año de FIFPRO

Este trío es el 'superviviente' español respecto a las otras cuatro jugadoras que figuraban entre las aspirantes, las también barcelonistas Patri Guijarro y Vicky López, la madridista Athenea del Castillo y Olga Carmona, ahora en las filas del PSG.

Inglaterrra, que revalidó su título de campeona de Europa al ganar a España en la tanda de penaltis de la final y que contó con el Arsenal como ganador de la Liga de Campeones al imponerse al Barcelona, es el país que aporta más jugadoras al once, seis.

El once lo forman Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra); Ona Batlle (Barcelona, España), Millie Bright (Chelsea, Inglaterra), Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra); Aitana Bonmatí, Alexia Putellas (Barcelona, España), Ghizlane Chebbak (Al Hilal, Marruecos); Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal, Inglaterra) y Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).

Las seleccionadas son las que han recibido el mayor número de apoyos en su posición por sus actuaciones entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025, ambos inclusive, con el requisito de haber participado en al menos 20 partidos oficiales durante ese periodo.

Lucy Bronze, exbarcelonista, es la primera jugadora que es elegida para el once en ocho ocasiones, con lo que supera a la francesa Wendie Renard, que lo logró en siete oportunidades; en tanto que por primera vez hay dos futbolistas africanas, la zambiana Barbra Banda, ya seleccionada otra vez, y la marroquí Ghizlane Chebbak.