Oriol Romeu, rumbo al Southampton

El centrocampista de 34 años está libre tras acabar este verano contrato con el Barcelona. Romeu tiene pasado con el Southampton, al que llegó en 2015 procedente del Chelsea y con el que estuvo siete años hasta marcharse al Girona.

Con los 'Saints' jugó más de 250 encuentros entre todas las competiciones y ayudó a que el club se mantuviera durante todo ese tiempo en la Premier League.

Romeu va a llegar a un Southampton que bajó la temporada pasada al Championship y que este año no ha levantado cabeza. Son vigésimoprimeros, tras trece jornadas, con apenas tres puntos de ventaja respecto a las posiciones de descenso.

Además, este domingo confirmaron la destitución de Will Still, su entrenador, que solo había logrado dos victorias en las trece primeras jornadas de liga y que encadenaba tres derrotas consecutivas, la última este sábado por 0-2 ante el Preston North End.

