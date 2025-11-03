Plaza Colonia desciende a la Segunda División en el cierre de la penúltima fecha

Un tanto de Franco Rossi a los 83 minutos y uno de Enrique Almeida pasados los 90 sellaron el triunfo del conjunto dirigido por Danielo Núñez.

De esta forma, Plaza Colonia abandonará el círculo de privilegio para la temporada 2026 al igual que ya lo habían hecho River Plate y Miramar Misiones.

Contrario a esto, Albion y Central Español volverán a jugar en la Primera División, como también lo hará un equipo que saldrá de la eliminatoria que jugarán Tacuarembó, Deportivo Maldonado, Atenas y Colón.

Este fin de semana, Peñarol se consagró campeón del Torneo Clausura al vencer a Defensor Sporting por 2-1 y de esa forma selló su pase a las semifinales de la Liga Uruguaya, al tiempo que puso la Tabla Anual acumulada al rojo vivo.

El lateral por izquierda Lucas Hernández se convirtió en el héroe del Aurinegro al anotar a los 45 y a los 55 minutos los tantos con los que el conjunto dirigido por Diego Aguirre remontó el tempranero gol del atacante del Violeta Diego Abreu.

Este sábado, Nacional dejó pasar una nueva oportunidad de ganar la Tabla Anual acumulada al igualar su segundo partido consecutivo. En el debut de Jadson Viera como nuevo entrenador, el Tricolor empató 0-0 frente a Cerro.

Nacional suma en este momento 78 unidades, mientras que Peñarol tiene tres puntos menos, cuando solo quedan tres por jugarse.

En la última fecha, al Tricolor le bastará con un empate para quedarse con la acumulada, mientras que si pierde y Peñarol gana, ambos deberán jugar una final.