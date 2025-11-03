Semifinales históricas con cuatro confederaciones en el Mundial sub-17 femenino

Los combinados de Brasil, representando a la CONMEBOL; Corea del Norte, a la AFC; Países Bajos, a la UEFA; y México, a la CONCACAF, disputarán las semifinales de esta copa del mundo, celebrada en Marruecos.

Así, Brasil y Corea del Norte se enfrentarán por un pase a la gran final, en donde las asiáticas parten como favoritas.

Las norcoreanas son el combinado más laureado de la competición tras coronarse campeonas en hasta tres ocasiones y llegan invictas a semifinales tras conseguir un pleno de victorias en la fase de grupos y dos goleadas en octavos y en cuartos de final frente a la anfitriona Marruecos por 6-1 y a Japón por 5-1, respectivamente.

Las brasileñas, por su parte, afrontan las primeras semifinales de su historia tras clasificarse a las eliminatorias después de quedar segundas del grupo A con una victoria, un empate y una derrota. En octavos de final se impusieron a China por 3-0 y en cuartos de final lograron vencer en penaltis (5-4) a Canadá tras empatar a cero en el tiempo reglamentario.

La otra semifinal enfrentará a los Países Bajos contra México en un encuentro que promete tensión hasta el final.

Las mexicanas vienen de conseguir la clasificación tras compartir grupo con Corea del Norte y lograr el pase como segundas de grupo. El combinado azteca venció por la mínima a Paraguay en octavos y se impuso a Italia en los penaltis tras un encuentro en el que la guardameta mexicana Valentina Murrieta llegó a parar hasta tres penaltis.

Las neerlandesas, que ya perdieron por la mínima ante México en grupos, cerraron su clasificación a las eliminatorias como la última de las mejores terceras. En octavos y en cuartos vencieron por penaltis (contra EEUU (7-6) y frente a Francia (7-6), respectivamente). Fueron dos encuentros agónicos que terminaron ambos en tablas tras un 1-1 en el choque contra las estadounidenses y un 2-2 frente a las francesas.