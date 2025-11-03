Simeone: “Todo lo que trajo Baena lo podemos hacer mejor de lo que es hoy”

“Tiene características que nos pueden hacer bien en distintos lugares, como hemos intentado colocarlo. Cuando juega de interno, tiene una visión de juego diferencial; cuando está más cerca del punta tiene gol y, cuando puede jugar en el costado, como lo hace en la selección española, tiene duelos uno contra uno importantes, sobre todo cuando los rivales están bajos”, analizó.

“Es un jugador que vino para ayudar, lo está haciendo muy bien, necesitamos mucho de él, lo vamos a exigir el máximo que tiene y estoy convencido que todo lo que trajo lo podemos hacer mejor de lo que es hoy”, abundó el técnico argentino, que abordó más nombres propios durante la rueda de prensa de este lunes, en la víspera de recibir al Union Saint Gilloise en la Liga de Campeones.

También habló de Antoine Griezmann: “Entró muy bien el otro día, como debe hacerlo, como siempre lo ha hecho y, en consecuencia, el equipo terminó haciendo un buen final de partido con los compañeros que también entraron en la parte final del juego".

"Su lugar, más allá de la leyenda que será para toda la historia del Atlético de Madrid, es el presente y en ese presente nos tiene que ayudar adentro y afuera del campo de la misma manera que nos ayudan Koke, Oblak y José (Giménez), que son los capitanes”, añadió.

Y se refirió a la evolución en los últimos tres años de Pablo Barrios, duda para el encuentro de este martes, aunque ya en la última fase de su recuperación de una leve lesión muscular.

“No hace falta mucho describirlo, sino verlo. Habla de por sí solo de la importancia que tiene en nuestro equipo, ya sea de interno o de medio. Nos transmite energía, juego, presión, verticalidad y nos da seguridad en esa zona del medio, donde necesitamos piernas para poder jugar y hacer jugar al equipo”, destacó Simeone.

“Lo está llevando de la mejor manera, está creciendo año tras año, necesitamos que siga evolucionando y le vamos a exigir, de la misma manera que hablaba recién de Baena, un esfuerzo mayor porque tiene todavía más para poder darnos”, aseguró.