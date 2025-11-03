Slot confirma las bajas de Isak, Frimpong y Alisson contra el Real Madrid

El técnico holandés informó en rueda de prensa que los tres jugadores no entrenaron este lunes y que no estarán disponibles para el duelo contra el Real Madrid.
Frimpong y Alisson sufren un problema en los isquiotibiales y tampoco van a llegar al partido del domingo contra el Manchester City, mientras que Isak no está descartado para ese encuentro.
"No será titular el domingo, pero quizás pueda ser convocado", añadió el holandés.
Arne Slot sí ha podido recuperar para esta sesión a Curtis Jones, que no pudo estar en los dos últimos partidos por un golpe.
Con estas bajas, el once más probable de Arne Slot contempla a Mamardashvili en portería; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.