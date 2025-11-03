Van Dijk: "No he hablado mucho con Trent desde que se fue al Real Madrid"

Alexander-Arnold cambió el Liverpool por el Real Madrid el pasado verano en una decisión que le costó muchas críticas por parte de su afición, la cual le recibirá este martes por primera vez como rival en Champions League.

"Veremos cómo le recibe la afición. No voy a decir eso (si quiere una ambiente hostil). No voy a comentar sobre ello", dijo el holandés. "¿La prensa queréis que sea hostil? Creo que fue un jugador muy importante en el Liverpool, es todo lo que voy a decir".

Sobre si ha hablado con el inglés desde que se marchara en junio, Van Dijk dijo que "no mucho". "No es algo personal, obviamente yo tengo mi vida aquí y él la suya en Madrid", añadió el central.

"Trent es un jugador con mucha calidad y lo ha demostrado aquí durante muchos años. Ha sido muy importante para nosotros todo este tiempo. Era muy feliz con él en mi equipo y juntos hemos conseguido muchas cosas, pero ahora es un rival. Si juega, tendremos que ponerle las cosas muy difíciles".

