Zubimendi, descanso necesario tras un intenso arranque de temporada

El jugador, fichado este verano procedente de la Real Sociedad por 70 millones de euros, recibió amonestaciones en los tres primeros encuentros de la competición ante Athletic Club, Olympiacos y Atlético de Madrid, todos ellos ganados por el Arsenal sin encajar goles.

Zubimendi se ha consolidado como una de las figuras clave del Arsenal, líder destacado de la Premier League con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City tras las primeras diez jornadas, en las que el donostiarra ha sido titular en todas ellas completando siete partidos los 90 minutos y superando los 60 minutos en los restantes.

Precisamente, en el último duelo frente al Burnley, se retiró en el minuto 77 por molestias físicas, de las que ya está recuperado al entrenarse este lunes junto al resto de sus compañeros.

Además, ha participado en los dos parones de selecciones con España; en septiembre jugó de titular ante Bulgaria, donde dio una asistencia en los 63 minutos que estuvo sobre el verde, y contra Turquia, donde fue sustituido en el minuto 73, mientras que en octubre disputó 81 y 63 minutos frente a Georgia y Bulgaria, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este viernes el seleccionador español, Luis de la Fuente, dará una nueva lista en la que todo hace indicar que el jugador será convocado nuevamente para certificar la clasificación de España al Mundial 2026.

En octubre, Zubimendi disputó ocho partidos de titular, siendo la única excepción el encuentro de octavos de la Carabao Cup frente al Brighton, competición en la que tampoco participó en la primera ronda contra el Port Vale.

En la Premier League ha marcado dos goles, ambos frente al Nottingham Forest, destacando su espectacular volea en la victoria por 3-0, que fue galardonada con el premio al mejor gol de septiembre y también fue finalista del premio de jugador del mes, que finalmente ganó Erling Haaland.