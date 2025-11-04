Areso: "La victoria ante el Qarabag nos dio esperanza y hay que darle continuidad"

"Hasta ahora nos hemos enfrentado a rivales muy difíciles (Arsenal, Dortmund y Qarabag), pero hay que mirar hacia delante. La victoria ante el Qarabag nos dio esperanza y hay que intentar darle continuidad", dijo el lateral derecho navarro en el mismo escenario del choque, en la rueda de prensa oficial previa al partido que compartió con el entrenador, Ernesto Valverde.

Aunque tiene claro que la liga "es la que te da de comer", Areso considera el partido de este miércoles, al que llegan en puestos de clasificación para dieciseisavos de final, "muy, muy importante".

"Es en un campazo y ante un gran rival, un equipo muy físico y al que le gusta correr al espacio", comentó esperando una movilización de seguidores rojiblancos similar a la de la primera salida de esta 'Champions' a Alemania para visitar al Borussia Dortmund.

"Lo de Dortmund fue una locura. Aquí también habrá 3.000 personas y en estos campos los sientes más. Somos unos privilegiados por tenerlos ahí", valoró.

Sobre el momento de su equipo, Areso confesó que no están consiguiendo "los resultados deseados en los últimos partidos" y que la derrota en el derbi vasco ante la Real Sociedad en San Sebastián "fue dolorosa". Pero también cree que ya "es pasado".

En lo personal, tras un arranque por debajo de las expectativas generadas, el navarro aseguró que lo que trata es dar su "mejor versión". "No busco reivindicarme ni hacerme con el puesto, mi meta es dar mi mejor versión para que el equipo gane o puntúe", subrayó.