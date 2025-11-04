Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia chocan en una final inédita de Copa Argentina

El partido comenzará a las 21.10 hora local (00.10 GMT) en el estadio Monumental Presidente Perón del club Instituto, en la ciudad de Córdoba, con capacidad para unos 30.000 espectadores.

El árbitro será Nicolás Ramírez, y será la primera vez que en este certamen se utilice la tecnología VAR en el arbitraje.

El equipo mendocino disputará su primera final de Copa Argentina tras haber eliminado en semifinales a River Plate en una dramática definición por penales coronada por la figura del equipo, el colombiano Sebastián Villa, exjugador de Boca Juniors.

Antes, debió vencer a Estudiantes de Caseros, Platense (campeón del torneo Apertura 2025 de Primera División), Central Córdoba y Tigre.

Para la 'Lepra' de Mendoza es la primera chance de festejar un campeonato de la máxima categoría en sus 112 años de historia, en su mayoría disputados en el Ascenso argentino, hasta su ascenso en 2024 a la máxima categoría tras un gran desempeño en el torneo de Primera B Nacional.

En la actualidad, Independiente Rivadavia atraviesa un presente gris en el torneo Clausura, donde ocupa el decimotercer puesto de la Zona A, con dos victorias, seis empates y seis derrotas en 14 partidos.

Los dirigidos por Alfredo Berti vienen de caer el pasado sábado por 3-1 en su visita a Aldosivi, que marcha decimocuarto en su zona.

Argentinos Juniors, por su parte, llegó a esta final con un gran nivel futbolístico y sin grandes sobresaltos: antes del triunfo ante Belgrano de Córdoba por 2-1 en semifinales, ganó con claridad ante Central Norte, Excursionistas, Aldosivi y Lanús, actual finalista de la Copa Sudamericana.

El talento de Hernán López Muñoz conduce al equipo de Nicolás Diez, quien sumó el mes pasado la experiencia del portero Sergio 'Chiquito' Romero, llegado desde Boca Juniors tras perder la titularidad en 2024.

El 'Bicho', que cayó el sábado 2-0 como visitante ante Barracas Central y marcha noveno en la Zona A del Clausura, buscará su primera Copa Argentina y su sexto título: cuenta con dos campeonatos internacionales (Copa Libertadores 1985 y Copa Interamericana 1986) y tres nacionales (Metropolitano 1984, Nacional 1985 y Clausura 2010).

El triunfo en seminifales ante Belgrano permitió a Argentinos Juniors disputar su primera final de Copa Argentina, tras quedar eliminado en esa misma instancia en la edición 2013-14 ante Rosario Central y en 2020 ante Boca.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Luis Gómez, Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Alejandro Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce.

Argentinos Juniors: Sergio Romero, Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Kevin Coronel, Erik Godoy, Sebastián Prieto, Alan Lescano, Federico Fattori, Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

Árbitro: Nicolás Ramírez (ARG).

Estadio: Monumental Presidente Perón del club Instituto, Córdoba.