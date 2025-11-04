Barrios, Griezmann y Molina, en el once del Atlético, con descanso para Llorente

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

El once presenta cuatro cambios respecto a la victoria del pasado sábado ante el Sevilla: Molina entra por Llorente, Le Nornand juega en lugar de José María Giménez, Pablo Barrios vuelve al equipo inicial por Nico González y Griezmann por Alexander Sorloth.

El Union Saint-Gilloise juega con Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes; Schoofs, Van De Perre, Zorgane; Ait El Hadj, Kevin Rodríguez y Niang.