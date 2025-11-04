Fútbol Internacional
Barrios, Griezmann y Molina, en el once del Atlético, con descanso para Llorente

Madrid, 4 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuenta con Pablo Barrios en el once titular en el partido de la Liga de Campeones contra el Saint Gilloise, tras recuperarse de una leve lesión muscular, en una alineación a la que también regresan Antoine Griezmann, Nahuel Molina y Robin Le Normand y en la que descansa Marcos Llorente, titular en todos y cada uno los duelos de esta temporada hasta ahora.

Por EFE

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

El once presenta cuatro cambios respecto a la victoria del pasado sábado ante el Sevilla: Molina entra por Llorente, Le Nornand juega en lugar de José María Giménez, Pablo Barrios vuelve al equipo inicial por Nico González y Griezmann por Alexander Sorloth.

El Union Saint-Gilloise juega con Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes; Schoofs, Van De Perre, Zorgane; Ait El Hadj, Kevin Rodríguez y Niang.