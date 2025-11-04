Betis-Lyon, Rangers-Roma y Midtjylland-Celtic destacan en la cuarta jornada

El conjunto del chileno Manuel Pellegrini, uno de los aspirantes a llegar lejos, aún no ha perdido, pero los dos empates ante el Nottingham y el Genk le tienen más rezagado de lo esperado, lo que le obliga a amarrar los puntos en La Cartuja ante el Lyon, que defiende el pleno que le tiene arriba de la tabla junto al Midtjylland y el Braga.

El equipo francés aún no ha encajado gol alguno, igual que el portugués, que recibe al Genk belga, mientras que el cuadro danés, líder por mejor diferencia de goles (8 a favor y 2 en contra), intentará continuar también con su inmaculada marcha ante un Celtic que mostró síntomas de recuperación con su difícil victoria en la anterior jornada ante el Sturm Graz (2-1) con remontada incluida, aunque ello no mejoró la situación del equipo, lo que derivó en la dimisión del técnico Brendan Rodgers.

En situación mucho más dramática está su eterno rival, el Rangers, colista sin punto alguno, que además recibirá a otro de los grandes aspirantes como el Roma, aunque el bloque italiano tampoco está fino y sus últimas derrotas le obligan a mostrar su mejor cara en Ibrox.

El Celta intentará conseguir su tercera victoria seguida en el torneo en Zagreb ante un Dinamo que cedió los primeros puntos en el campo del Malmö. Un triunfo relanzaría a la zona de privilegio al conjunto de Claudio Giráldez.

El Oporto, frenado en Nottingham, tratará de rehacerse en el campo de un Utrecht también sumido en la parte baja de la tabla, igual que el Aston Villa de Unai Emery, que después de sucumbir inesperadamente en el feudo del Go Ahead Eagles, se mide en casa al Maccabi Tel Aviv.

Stuttgart y Feyenoord aventuran otro duelo muy interesante entre dos equipos llamados a se protagonistas pero que han tenido un inicio discreto con tan solo un triunfo y dos derrotas, misma situación en la que se encuentran el Basilea y el FCSB, que se encontrarán en St. Jakob Park, en tanto que el Nottingham, que logró ante el Oporto su primera victoria europea desde 1995, prueba su despertar en el campo del Sturm Graz.

