Bolivia llama a 26 futbolistas para los amistosos ante Corea del Sur y Japón

La Verde, dirigida por el seleccionador Óscar Villegas, estará integrada por una mayoría de futbolistas jóvenes y 14 que militan en equipos del exterior, además de 12 que compiten regularmente en el torneo local boliviano.

La cuota de experiencia la aportan los porteros Carlos Lampe, del Bolívar local, y Guillermo Viscarra, de Alianza Lima peruano, ambos con buen rendimiento en sus equipos, con los que lograron avanzar hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En la defensa también destaca el capitán Luis Haquín, que juega en el Puebla mexicano y podría formar dupla con Diego Arroyo, del Shakhtar Donetsk ucraniano. La principal novedad en la última línea es el llamado de Richet Gómez, de Blooming.

La base del medio campo boliviano está compuesta por Robson Matheus, de Bolívar; Gabriel Villamil, de Liga de Quito, equipo con el que llegó hasta la semifinal de la Copa Libertadores; y la principal figura nacional, Miguel Terceros, que juega en el América Mineiro brasileño.

Entre los delanteros, la principal sorpresa es la convocatoria del ariete John García, de The Strongest, uno de los equipos líderes del campeonato boliviano.

En la ofensiva también destacan Enzo Monteiro, que juega en la primera división de Letonia, además de Gustavo Peredo, de Guabirá, y Fernando Nava, de Oriente Petrolero, ambos de la División Profesional de Bolivia.

La Verde tiene previsto jugar el 14 de este mes ante Corea del Sur y cuatro días después frente a Japón, por lo que el seleccionador boliviano indicó que la concentración y los entrenamientos podrían realizarse fuera del país.

Bolivia finalizó séptima en la clasificación sudamericana con 20 puntos, dos más que Venezuela, que llegó a ubicarse en la zona de repesca en las últimas jornadas, pero finalmente quedó en el octavo lugar con 18 unidades.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo en México, donde participarán otras cinco selecciones: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermos Viscarra (Alianza Lima-PER) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensas: Diego Medina (CSK 1948-BUL), Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés-ESP), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Marcelo Timorán Córdoba FC-ESP), Luis Haquín (Puebla-MEX), Richet Gómez (Blooming), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR) y Leonardo Zabala (FC Cancún-MEX).

Mediocampistas: Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Moisés Villarroel (Blooming), Oscar López (Alaró-ESP), Carlos Melgar (Bolívar), Miguel Terceros (América Mineiro-BRA) y Darío Torrico (Always Ready).

Delanteros: John García (The Strongest), Gustavo PEredo (Guabirá), José Martínez (CSKA 1948-BUL), Fernando Nava (Oriente PEtrolero) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET).