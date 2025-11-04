Camavinga, titular contra el Liverpool

Ante la baja del argentino Franco Mastantuono, Xabi Alonso ha optado por poner a Camavinga en el centro del campo junto a Thouchameni y Bellingham, mientras que Arda Guler sube como atancate.

El lateral derecho lo ocupará el uruguayo Federico Valverde y Trent Alexander-Arnold tendrá que esperar en el banquillo.

La alineación completa del Madrid es Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Mbappé y Guler.

Por su parte, el Liverpool saldrá con Giorgio Mamardashvili en portería, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk y Andy Robertson, en defensa; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai en el centro del campo, y Mohamed Salah, Wirtz y Hugo Ekitike, arriba.

