Chivu defiende a Lautaro: "Le admiramos por todo lo que representa"

Lautaro suma 3 goles y 2 asistencias en Serie A y otros 3 goles en Liga de Campeones. Sus números, sin embargo, han generado críticas injustificadas para su entrenador, que salió en su defensa.

"Lo de Lautaro no es un caso, basta con ver cómo entrena. Si él no marca, marcan los demás, visto que tenemos el mejor ataque de la Serie A", dijo Chivu en rueda de prensa.

No marca en Serie A desde el 4 de octubre, aunque sí vio puerta en la pasada jornada de Liga de Campeones ante el Unión Saint Gilloise.

El año pasado, a estas alturas de campeonato, sumaba 4 goles y 2 asistencias en Serie A y 1 gol en Liga de Campeones, por lo que ha mejorado sus números de la pasada campaña, en la que terminó con 12 goles y 3 asistencias en Serie A, 1 tanto en Supercopa de Italia y 3 goles en 'Champions'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tiene que sonreír más. Tiene que estar feliz. Le he explicado que todos lo admiramos por todo lo que representa. A veces, sin embargo, me parece que las responsabilidades lo nublan", añadió Chivu.

Lautaro, máximo goleador de los 'nerazzurri' en Liga de Campeones y máximo goleador extranjero de la entidad milanesa, está a sólo 2 goles de dar caza a una leyenda como el italiano Sandro Mazzola, que suma 161 tantos en 565 partidos.

El 'Toro' es el quinto anotador histórico del club italiano, con un total de 159 en 346 duelos.