Cristiano Ronaldo Júnior gana la Copa de Federaciones, su segundo trofeo con Portugal

La selección lusa, con Cristiano Júnior, de 15 años, conquistó esa competición disputada en Antalya, en Turquía, tras vencer en la final a Inglaterra (2-1) con un doblete del canterano del Braga Rafael Cabral.

El primogénito del exjugador del Real Madrid solo disputó los últimos minutos del partido, después de anotar un gol en el encuentro previo contra Gales (3-0) donde fue titular.

Este el segundo trofeo que 'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, gana con el combinado luso, ya que en mayo pasado ganó el torneo Vlatko Markovic en Croacia con la sub-15, donde brilló con un doblete en la final ante el país anfitrión (2-3).

Cristiano Júnior juega en la cantera del Al Nassr saudí -el actual equipo de su padre-, y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y el Juventus de Turín, otros conjuntos en los que estuvo su progenitor.

