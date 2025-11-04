Dybala, baja al menos tres semanas por lesión

Dybala abandonó en el minuto 84 el campo entre lágrimas, apenas dos minutos después de fallar el penalti que pudo significar el empate de un partido clave. Su expresión y las declaraciones de Gian Piero Gasperini tras el choque presagiaron una lesión de larga duración que, sin embargo, fue menos grave de lo esperado.

El objetivo del club es recuperar a su estrella, que ya empezó la recuperación, para el duelo ante el Nápoles del próximo 30 de noviembre, por lo que se perderá los partidos de Serie A ante el Udinese y Cremonese, y los de Liga Europa ante el Reangers y el Midtjylland.

La 'Joya' es el segundo jugador que se lesiona en la ejecución de un penalti en lo que va de campaña, apenas una semana después de que le sucediera lo mismo al belga Kevin De Bruyne, centrocampista del Nápoles que tuvo que pasar por quirófano por la lesión que sufrió en el mismo músculo pero en la pierna derecha y, en este caso, de "alto grado".

Fue el primer penalti que falló con la camiseta de la 'Loba'. Hasta entonces, un pleno de 18 convertidos.

Es la segunda vez en lo que va de curso que el argentino tiene que parar por molestias musculares. En la primera estuvo, también por un inconveniente en su muslo izquierdo, cuatro partidos sin jugar, entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre.

Desde que recuperó de esa primera lesión pasaron 6 partidos en los que marcó 2 goles y dio 1 asistencia y en los que fue titular en los 5 últimos, entre ellos 2 completos.