El Barça repite convocatoria para medirse al Brujas

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, no podrá contar con el central danés Andreas Christensen, que sigue sin estar recuperado de sus problemas musculares a pesar de que este martes ha realizado parte del entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
Además, el primer equipo azulgrana arrastra las bajas también por lesión de los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, de los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedro González 'Pedri', así como del atacante Raphael Dias 'Raphinha'.
Así, los 21 convocados por Flick para enfrentarse al Brujas en el estadio Jan Breydel son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).