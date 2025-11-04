Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2025 - 11:30

El Barça repite convocatoria para medirse al Brujas

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2381

Barcelona, 4 nov (EFE).- El Barcelona afrontará el partido de este miércoles (21:00/20.00 GMT) ante el Brujas, de la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, con los mismos 21 jugadores que entraron en la convocatoria del último encuentro contra el Elche.

Por EFE

El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, no podrá contar con el central danés Andreas Christensen, que sigue sin estar recuperado de sus problemas musculares a pesar de que este martes ha realizado parte del entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Además, el primer equipo azulgrana arrastra las bajas también por lesión de los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, de los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedro González 'Pedri', así como del atacante Raphael Dias 'Raphinha'.

Así, los 21 convocados por Flick para enfrentarse al Brujas en el estadio Jan Breydel son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).