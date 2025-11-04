El Cataluña-Palestina mantiene como sede el Estadio Olímpico Lluís Companys

En la negociación han participado la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación Catalana de Fútbol (FCF), el Barcelona -actual inquilino de la instalación- y ACT x Palestine, la entidad organizadora del partido.

ACT x Palestine había denunciado "trabas administrativas y logísticas" relacionadas para la celebración de este amistoso en Montjuïc, que se han desencallado esta mañana en una reunión entre las partes implicadas.

Así, como ha confirmado la FCF en un comunicado, el encuentro se disputará el martes 18, a les 18:30h en el Estadio Olímpico Lluís Companys, tal como estaba previsto.

"El partido supondrá un gesto de fraternidad deportiva y compromiso social, poniendo en valor el papel del fútbol como herramienta de unión, solidaridad y visibilidad internacional", precisó la FCF, que anunciará oficialmente los futbolistas convocados para este encuentro el próximo 12 de noviembre.

Próximamente, la federación catalana pondrá a la venta las entradas para este partido en su página web (www.fcf.cat) y en sus canales de venta oficiales, y la recaudación se destinará íntegramente a ayuda humanitaria al pueblo palestino y a la reconstrucción de Gaza.