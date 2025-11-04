El esloveno Jug dirigirá el Betis-Lyon y el griego Papapetrou el D.Zagreb-Celta

Jug, de 45 años e internacional desde 2007, ya dirigió al Betis el 6 de octubre de 2022 con buen recuerdo, ya que el cuadro verdiblanco venció a domicilio al Roma que dirigóa el luso Jose Mourinho por 1-2 con remontada firmada por el argentino Guido Rodríguez y el brasileño Luiz Henrique.

También tiene buenos recuerdos el Lyon de los partidos dirigidos por el esloveno, ya que bajo su dirección ganó en Mestalla al Valencia en la Liga de Campeones en diciembre de 2015 (0-2), así como en la Liga Europa al Vitoria Guimaraes (1-2) y al Sparta Praga (3-4).

Jug estará auxiliado en las bandas por Matej Zunic y Manuel Vidali, el cuarto árbitro será Alen Bubek y se encargarán del VAR Alen Borosak y Dragoslav Peric.

Papapetrou, de 40 años, se estrenará con el Celta en el estadio Maksimir de la capital croata, donde tendrá a Tryfon Petropoulos y Iordanis Aptosoglou como jueces de línea, a Konstantinos Katoikos cuarto árbitro y a Athanasios Tzilos y Spyridon Zampalas en la sala VOR.

