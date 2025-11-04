04 de noviembre de 2025 - 07:40
El ucraniano Viktor Kopiievskyi arbitrará el Rayo Vallecano-Lech Poznan
Madrid, 4 nov (EFE).- El árbitro ucraniano Viktor Kopiievskyi dirigirá el próximo jueves día 6 el partido de la tercera jornada de la Liga Conferencia entre el Rayo Vallecano y el Lech Poznan polaco, en el que su compatriota Oleksandr Shandor actuará como VAR.
El equipo arbitral del encuentro (21.00h) confirmado por la UEFA incluirá a los ucranianos Denys Shurman como asistente del VAR, Oleksandr Kalonov como cuarto árbitro y los asistentes en banda Semen Shlonchak y Viktor Nyzhnyk.