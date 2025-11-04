Ernesto Valverde quiere dar "continuidad al juego" del Athletic en la Liga de Campeones

"Salvo el primer tiempo en Dortmund hemos jugado bien y ante el Qarabag hicimos un buen partido y lo que queremos es darle continuidad. Mañana no lo tomamos como una oportunidad de dar continuidad a lo que estamos ofreciendo en la competición", dijo el técnico rojiblanco en el mismo escenario del choque en la rueda de prensa oficial previa.

En ese sentido, Valverde adelantó que, a pesar de las numerosas bajas que sufre, la intención del Athletic mañana será "salir a ganar" al Newcastle en un partido que presume "abierto" y con "un gran ambiente" en las gradas.

"Los resultados están siendo ajustados, tanto a favor como en contra. Nos gustaría tener más puntos, pero mañana es una oportunidad para recuperar sensaciones. Nosotros siempre apostamos por ir hacia adelante en nuestra idea. Si estamos aquí es porque el equipo ha estado a un nivel altísimo. Tenemos que atrevernos a mostrarnos tal y como somos y mantener lo que nos ha traído a jugar la 'Champions'", resumió lo que quiere de su equipo.

"Es un gran partido y un gran escenario, estamos aquí nos obliga a tener que atrevernos, el camino está por ahí e intentaremos hacer que el partido caiga de nuestro lado", insistió, dando valor a estar en Champions recordando su trayectoria como jugador en el Athletic. "Estuve seis años y solo jugué un partido en Europa”, lamentó.

Como también lamentó no haber podido jugar en esa época, por lesión, la eliminatoria de Liga Europa que midió a ambos equipos. "El ambiente que no viví aquí sí lo disfruté en San Mamés, fue extraordinario. No me gustaría repetir el resultado aquí, porque perdimos, pero sí tener esa sensación", recordó.

Valverde admitió que su equipo no pasa por su mejor momento de resultados, algo que entiende que "esto es fútbol". "Hay momentos en los que estás mejor y momentos en los que estás peor y ahora es de los que estamos peor en cuanto a resultados", asumió.

En cuanto a los tres nuevos lesionados que se han sumado ese martes a una lista de bajas ya con nueve nombres, Valverde avanzó que cree que Yuri Berchiche cree que "sí" estará disponible el domingo ante el Oviedo en San Mames y es menos optimista con Oihan Sancet y Nico Williams.

"Oihan difícil, tirando a que no, y Nico con el pubis hace dos semanas jugó tres partidos seguidos e intentamos estabilizarlo ahí", añadió asegurando que, de momento, el Athletic no está valorando que Nico Williams se opere de la pubalgia que padece y que está minimizando su rendimiento deportivo.

Según el parte médico remitido por Athletic este martes, Yuri sufre una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna derecha y Sancet una lesión leve-moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda.