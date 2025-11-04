Fede Valverde acabó con una dolencia muscular en Anfield

Fede Valverde dejó su puesto a Brahim Díaz en el minuto 90 con gestos de dolor por unas molestias en un abductor. "No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Ahora veremos", aseguró tras el partido.

Los médicos del Real Madrid realizaron una primera revisión en el vestuario médico de Anfield y, en función de la evolución del futbolista uruguayo, será sometido a una resonancia magnética si el dolor no remite en las próximas 24 horas.

Xabi Alonso sufre las bajas de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y David Alaba, y esta semana ya perdió a Franco Mastantuono por una pubalgia.