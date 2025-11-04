Flick: "Necesitamos a Lewandowski y Olmo para alcanzar nuestro máximo nivel"

"Cuando Lewandowski y Olmo volvieron, los entrenamientos fueron diferentes. El nivel subió mucho, también el de los más jóvenes. Necesitamos a estos jugadores para alcanzar nuestro máximo nivel. Y para eso se necesita tiempo. No solo se trata de ganar, sino de entender la situación y gestionarla", reflexionó el técnico.

Flick aseguró que nunca ha trabajado con un jugador "más profesional" que el delantero polaco -"no sé que tiene su ADN, pero se recupera en tres semanas de lesiones que deberían durar cinco", bromeó- y remarcó que no se puede comparar este inicio de curso con el anterior debido a la acumulación de lesiones.

"Aunque había algunos lesionados del curso anterior, empezamos con Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal a su máximo nivel, y eso nos dio mucha confianza desde el inicio. El estilo de juego fue genial. Esta temporada hemos perdido a ha muchos futbolistas que están volviendo. Eso es un buen punto de partida", comentó.

Sobre las rotaciones en el centro de la defensa, Flick señaló que Íñigo Martínez era "un gran líder" y, tras su marcha, realizó muchos cambios, pero desde el último parón Cubarsí y Eric "lo han hecho muy bien", aunque también destacó que Roanld Araujo "hizo un buen partido contra el Elche".

"Estoy contento con estos tres, que son los únicos centrales que tengo por ahora. Otra opción es Gerard Martín, que ha mejorado mucho en esta posición", añadió el preparador germano, que indicó que todos los convocados optan a ser titulares.

Preguntado por el estado de Lamine Yamal, que está lidiando con una pubalgia, Flick dijo que está "gestionando la lesión con disciplina", puesto que "entrena bien y sigue los tratamientos", pero recordó que con una dolencia así no es posible saber cuándo estará al cien por cien. "Cuando esté bien, jugará", zanjó.

Flick auguró que el duelo contra el Brujas será "similar al del Elche", puesto que al equipo belga "le gusta tener la pelota" y presiona la salida de balón del rival con marcajes individuales, que son especialmente intensos cuando ejerce de local, puesto que "hay un gran ambiente".

"El partido del Elche fue un gran paso adelante. El dinamismo y el espíritu mejoró mucho. Es un buen síntoma. Tenemos calidad para ganar aquí, pero no será fácil. Será un partido duro. Respetamos al rival. Será, sobre todo, una cuestión de actitud, mentalidad, jugar como un equipo y centrarnos en el plan de partido", resumió.

Por último, el entrenador de Barça no se mostró preocupado por el poderío del Brujas en el juego aéreo: "Es algo que hemos gestionado bien en los últimos partidos. También se trata de un tema de actitud y de mentalidad. Tenemos muchos jugadores que van bien de cabeza, también en defensa. No es un problema".

En el plano anecdótico, en la sala de prensa se encontraba el exdefensa belga Franky Van der Elst, que desarrolló su carrera en el Brujas entre los años ochenta y los noventa y ahora trabaja para una televisión belga, quien entregó a Hansi Flick una carta en la que alababa las dotes como entrenador del técnico alemán.