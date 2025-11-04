Marcelino: “Sería un gran error pensar que el partido está ganado antes de jugarlo”

“Decir que este partido es más factible que los tres anteriores es una realidad, pero debemos respetar al rival, que tiene muy buen nivel”, señaló en la rueda de prensa previa el técnico asturiano, quien pidió a su equipo “estar concentrado todo el partido, rendir al máximo y ser constantes”.

“No podemos relajarnos ni un minuto por pensar que el rival tiene menos potencial que los oponentes anteriores”, reiteró Marcelino, que admitió la “ilusión” de su equipo por lograr una victoria que dijo que "ya se ha merecido en las jornadas previas”.

“No va a ser sencillo, pero tenemos nivel, capacidad y convicción”, añadió el preparador, que asumió el favoritismo del Villarreal, aunque recordó que “esto es la 'Champions' y ganar fuera de casa no es nada sencillo”.

“Este encuentro es una prueba de madurez. No tenemos la obligación de ganar, sino de jugar al máximo nivel y optimizar todo nuestro potencial. No gana siempre el que juega mejor”, advirtió el entrenador, que ve al Villarreal “en condiciones de estar entre los 24 mejores equipos del torneo”.

Marcelino afirmó que no le preocupa el calor previsto a la hora del partido, ya que son “circunstancias propias de la competición”.

En cuanto al encuentro, explicó que espera “un partido difícil, con mucha disputa y segundas jugadas”.

“Ellos intentan presionar, estar muy encima y practican bien tanto el ataque como el contragolpe. Además, es un equipo que defiende bien y encaja poco”, subrayó el técnico, quien recordó que el Pafos, pese a jugar con diez, dejó su portería a cero en sus dos partidos como visitante.

“Ante el Bayern perdió por goleada, pero ese rival es de otro nivel”, apostilló Marcelino, convencido de que “los pequeños detalles” decidirán el duelo.

El entrenador dijo conocer “bien” al técnico del Pafos, el español Juan Carlos Carcedo. “Considero que tengo mejores futbolistas y una liga más competitiva, además de un presupuesto más alto, pero todo eso no garantiza ganar”, señaló.

“Somos un equipo, sobre el papel, superior al suyo, pero eso hay que demostrarlo en el campo durante 90 minutos”, recalcó Marcelino, quien confía en celebrar su partido número 50 en la Liga de Campeones “con una victoria para comenzar a escalar posiciones en la tabla”.

Por último, se refirió al brasileño David Luiz, referente del equipo chipriota, al que elogió por su trayectoria. “Tiene una gran historia detrás y mucho nivel. Aportará experiencia y capacidad. Es uno de sus referentes y me quedaré corto diga lo que diga, porque es un gran futbolista”, concluyó.