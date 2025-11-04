Marcus Thuram vuelve a estar disponible para el Inter

"Los cuatro delanteros están disponibles, incluido Thuram", declaró este martes el rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter, en la rueda de prensa previa al duelo.

El francés, que se perdió los últimos 6 partidos oficiales, podrá tener minutos ante el club kazajo en San Siro.

"Nunca pienso en guardarme a alguien porque tengo que pensar en el siguiente partido. Tengo 22 jugadores que pueden ser titulares. Quizás algunos estén más enfadados porque no han jugado tanto como esperaban, pero mis decisiones siempre están meditadas", añadió.

Con el argentino Lautaro Martínez como titular indiscutible, el otro puesto está abierto desde la llegada de Chivu, que tiene en el francés Ange-Yoan Bonny y el italiano Francesco Pio Esposito otras dos alternativas a Thuram para ser el compañero en ataque del capitán 'nerazzurro'.

