Nico, Sancet y Yuri se suman a la lista de bajas y el Athletic viaja en cuadro a Newcastle

Según ha informado el club rojiblanco, Nico Williams, quien se había entrenado junto a sus compañeros en la sesión de esta mañana en Lezama, no viaja a Inglaterra por la "pubalgia" que arrastra prácticamente toda la temporada.

Además, Yuri sufre "una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna derecha" y Sancet una "lesión leve-moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda". Ninguno de los dos se entrenó hoy en Lezama junto al grupo.

Con las ausencias de esos tres jugadores indiscutibles en la alineación de gala de Ernesto Valverde, son hasta nueve las bajas que sufre el conjunto vasco. Que ya contaba con no poder disponer de Iñaki Williams y Maroan Sannadi, lesionados, ni Urko Izeta, jugador no inscrito en la competición.

Además en el Athletic son bajas de larga duración Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez, los dos primeros por lesión y el tercero sancionado por la UEFA por un caso de dopaje.

Quien sí se ha recuperado es Iñigo Lekue, lesionado y expulsado hace semana y media en LaLiga ante el Getafe.

Para paliar tantas ausencias, Valverde ha echado mano de la cantera y ha incluido en la lista de citados a Mikel Santos, este habitual en los viajes europeos como tercer portero, el central Ander Izagirre, los centrocampistas Selton Suez e Ibon Sánchez y el ariete Asier Hierro en la convocatoria para Newcastle.

Así, esa citación, de 23 futbolistas, está compuesta por Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Adama; Jauregizar, Rego; Berenguer, Unai Gómez, Robert Navarro; Guruzeta; Padilla, Santos, Gorosabel, Vivián, Lekue, Galarreta, Vesga, Nico Serrano, Izagirre, Selton, Ibon Sánchez y Hierro.