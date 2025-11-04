Parejo: “Para ganar al Pafos hay que competir al máximo y hacer las cosas muy bien”

El jugador madrileño pronosticó en una rueda de prensa un encuentro “duro y difícil”, y advirtió de que si el Pafos está disputando la Liga de Campeones “es por algo”.

“Les gusta tener el balón y atacar, no será un rival sencillo”, insistió Parejo, que recordó su etapa en el Valencia con Juan Carlos Carcedo, actual técnico del conjunto chipriota, cuando era ayudante de Unai Emery.

“Ahora tiene su propio sello. El Pafos está demostrando una forma de jugar ambiciosa y con la intención de ser siempre protagonista en los partidos”, destacó el centrocampista.

Parejo consideró que el Villarreal cuenta con “pocos puntos” en la competición para los méritos realizados y resaltó la profundidad de una plantilla preparada para “hacer grandes cosas tanto en la Liga de Campeones, como en LaLiga y la Copa del Rey”.

En cuanto a las opciones de clasificación, señaló que su equipo debe “echar el resto en los partidos que restan antes del parón”.

“Sabemos la importancia de este encuentro y no pensamos en otra cosa que no sea lograr la victoria”, subrayó Parejo, quien insistió en que el Villarreal atraviesa una “buena dinámica de juego y resultados”.

“Pero todo eso, y nuestra supuesta superioridad, hay que demostrarla en el campo”, señaló.