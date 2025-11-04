Pellegrini se queda dos meses sin su arquero titular, lesionado en un tendón

Pau López, según el Betis, hará un tratamiento conservador en una lesión que se ha producido en la parte posterior de la pierna diestra, entre la rodilla y la planta del pie, y cuya naturaleza lleva entre un mes y medio y dos meses de convalecencia.

Fuentes médicas consultadas por EFE han señalado que el tratamiento conservador de este tipo de lesiones consiste, esencialmente, en la regeneración biológica de la zona dañada para acelerar de esa forma la cicatrización del tendón roto.

Los plazos hacen que la vuelta del portero catalán a los terrenos de juego sea ya en 2026, ya que para el parón de la competición por Navidad queda un mes y medio.

Tras la lesión de Pau López, en el tramo final de 2025 la meta bética será ocupada por Álvaro Valles como primera opción, con el veterano Adrián San Miguel como alternativa.

