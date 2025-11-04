Polonara, fuera de peligro tras 10 días en coma

El jugador, de 33 años y que incluso publicó en redes sociales un mensaje positivo tras recibir la médula de una mujer estadounidense compatible al 90%, sufrió un trombo que hizo peligrar su vida un mes después del trasplante, cuando atisbaba el alta médica del Hospital Sant'Orsola de Bolonia.

"Ha sucedido una locura, Achille ha entrado en coma", fueron las palabras a finales de octubre de Erika Bufano, su mujer, a Niccolò De Devitiis, periodista del programa televisivo 'Le Iene', que publicó la historia este martes.

"Le ha dado un trombo y el cerebro ha sufrido una falta de oxígeno, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas", advirtió en la misma llamada Erika Bufano.

Días después, el mismo periodista volvió a ponerse en contacto con Erika Bufano y ésta le confirmó que la situación había cambiado tras 10 días en coma y que Polonara estaba fuera de peligro.

De hecho, desde este fin de semana, Polonara puede salir ocasionalmente del hospital. El sábado pasado, según medios locales, salió por primera vez para celebrar el cumpleaños de su hija Vitoria, la mayor de sus dos hijos.

El alero, que pasó por el Baskonia, terminó su contrato con el Virtus Bolonia este mercado de verano y firmó, pese a su enfermedad, con el Dinamo Sassari sardo, en el que ya militó entre 2017 y 2019.

Polonara, al que la selección italiana de baloncesto llamó antes de cada partido del Eurobasket del pasado verano, ya fue operado en octubre de 2023 para que le extirpasen una neoplasia testicular. En esa ocasión se recuperó rápidamente y reapareció menos de dos meses después.