Rueda convoca a 29 jugadores de Honduras para los partidos contra Nicaragua y Costa Rica

Entre las novedades en la lista de convocados figuran el regreso de Bryan Acosta, quien juega en Estados Unidos y vuelve a la selección tras superar una serie de lesiones, y el llamamiento de Erick Puerto, Edson Palacios y Marlon Ramírez, quienes juegan en equipos hondureños.

La 'H' tendrá las bajas por lesión de Alex López, Edwin Rodríguez, Julián Martínez, Denil Maldonado, Dixon Ramírez y Anthony 'Choco' Lozano.

Honduras abrirá la serie el día 13 en el Estadio Nacional de Managua; cinco días después, el 18, se medirá a Costa Rica en San José.

Con ocho puntos, la selección hondureña lidera el Grupo C, seguida de Costa Rica (6), Haití (5) y Nicaragua (1)

Porteros: Édrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua).

Defensas: Getsel Montes (Herediano-CRC), Joseph Rosales (Minnesota-USA), Andy Nájar (Nashville-USA), Luis Vega, Marcelo Santos, Christopher Meléndez y Luis Santamaría (Motagua); Devron García, Franklin Flores y Edson Palacios (Real España).

Centrocampistas: Bryan Acosta (Nashville-USA), Deybi Flores (Al Najma-KSA), Kervin Arriaga (Levante-ESP), Carlos Pineda (Sporting-CRC), Luis Palma (Lech Poznán-POL), Jorge Álvarez y José Pinto (Olimpia); Raúl García (Universidad Pedagógica), Alexy Vega (Marathón) y Denis Meléndez (Motagua).

Delanteros: Romell Quioto (Al Najma-KSA), Jorge Benguché, Yustin Arboleda y Dereck Moncada (Olimpia); Erick Puerto (Platense) y Marlon Ramírez (Olancho).