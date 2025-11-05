2-0. Chile sufre a balón parado y pierde ante Francia

Ambos equipos dispusieron de varias ocasiones, no demasiado claras, durante una igualada primera mitad. A pesar de que Francia se adueñó de la posesión, Chile llevó mucho más peligro en cada ataque.

Pocos minutos después de la reanudación en la segunda parte, Jhon Cortés tuvo el 1-0 en sus botas, pero se encontró con una gran parada del meta francés Ilan Jourdren. No lo hizo Francia, que aprovechó una falta cercana a la semiluna del área para adelantarse en el marcador con un golpeo magistral de Christ Batola (min.54).

Con Chile tratando de reaccionar, llegó el segundo tanto de Francia, nuevamente a balón parado. Una falta por Emmanuel Mbemba desde la derecha, llegó hasta la cabeza de Remi Himbert, que se anticipó a la defensa chilena para poner el 2-0 (min.63).

Otra vez desde la estrategia, Francia estuvo a punto de marcar el tercero nueve minutos después a la salida de un córner, pero el remate de Ruben Lomet se estrelló en el poste.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conjunto chileno trató de ir más directo y revitalizarse con varias sustituciones, pero no fue preciso en los últimos metros y acabó sin tiempo de reacción.