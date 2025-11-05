2-0. La Real B gana con claridad a un pobre Huesca

El equipo oscense entró mejor al encuentro con una ocasión y dos córneres a favor en los primeros doce minutos, pero sin generar peligro real. La primera oportunidad de gol del Sanse estuvo en botas de Mariezkurrena, pero su tiro lo repelió la zaga y el balón se marchó a córner.

En el minuto 20, Jesús Álvarez remató muy arriba a la salida de una falta lateral. Cuando mejor parecía estar el cuadro visitante, el colegiado decretó penalti a favor del equipo local por una mano de Julio Alonso. El capitán Peru Rodríguez no perdonó desde los once metros para adelantar al filial txuri urdin (minuto 24).

Los de Sergio Guilló reaccionaron bien y Dani Luna tuvo el empate con un lanzamiento de falta que se marchó ligeramente desviado. En la siguiente jugada, Mariezkurrena remató fuera en una acción bien trenzada por los locales.

El primer tiro entre palos del Huesca llegó a la media hora de partido con una volea desde el interior del área de Portillo que detuvo sin dificultades el meta local. Al siguiente minuto, llegó la ocasión más clara para el cuadro aragonés. Pase atrás de Julio Alonso y Portillo, completamente solo y en el punto de penalti, remató arriba.

Los visitantes estaban mereciendo el empate y Luna volvió a rozar la igualada con un zurdazo con rosca que se marchó muy cerquita del palo derecho de Arana.

Para la segunda mitad, Ansotegi dio entrada a Marchal y Balda en detrimento de Agote y Ochieng. En el primer minuto los locales tuvieron una doble oportunidad con dos tiros de Astiazarán y Aguirre, pero el primero lo detuvo Jiménez y el segundo se marchó fuera. Los locales salieron muy bien de los vestuarios y en la siguiente jugada Dani Jiménez evitó el 2-0 salvando un mano a mano a Marchal.

A partir de ahí, el encuentro bajó el ritmo con varias faltas e interrupciones. Astiazarán remató alto en el minuto 67 y Carrera, recién incorporado, falló una clara ocasión en el interior del área.

El Huesca buscó el empate sin apenas generar peligro, tan solo un tiro desde fuera del área de Kortajarena, canterano de la Real, que se marchó muy desviado (minuto 70).

En el minuto 76, el recién incorporado Diego Aznar tuvo que abandonar el campo dejando con diez al Huesca, que ya había hecho los cinco cambios, por una lesión que parecía grave.

La Real B, con superioridad numérica sobre el verde, trató de manejar los tiempos del partido y aprovechar las transiciones ofensivas ante un Huesca volcado hacia la portería el conjunto vasco.

Entre Jiménez y un palo salvaron el 2-0 de la Real tras un gran testarazo de Gorosabel, pero en el minuto 89 Astiazarán, a pase de Carrera, firmó el definitivo 2-0 con un gran remate cruzado.

Con este resultado, la Real B suma una victoria de oro y se coloca con 12 puntos, a uno de la salvación que marca el Eibar, mientras que el Huesca se mantiene con 14 puntos en el casillero.

2 - Real Sociedad B: Arana; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Balda, m.45); Carbonell, Eceizabarrena (Garro, m.86), Aguirre (Gorosabel, m.71); Astiazarán, Ochieng (Marchal, m.45) y Mariezkurrena (Carrera, m.64).

0 - Huesca: Jiménez; Carrillo (Ángel Pérez, m.53), Magana, Arribas, Alonso (Ro, m.59); Álvarez (Sielva, m.70), Portillo (Diego Aznar, m.70), Kortajarena; Luna, Liberto Beltrán y Enrich (Ntamack, m.59).

Goles: 1-0, m.24: Peru Rodríguez; 2-0, m.89: Astiazarán.

Árbitro: José Antonio Sánchez Vaillalobos (Comité Andaluz). Amonestó a Agote (26) y Astiazarán (76) por la Real Sociedad B; y a Arribas (36), Liberto (57) y Sielva (77) por el Huesca.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Anoeta ante 1.596 espectadores.