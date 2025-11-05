Arranca el juicio contra el presidente del Olympiacos griego por financiar banda criminal

En total, 142 ultras del Olympiacos se enfrentan a varios cargos por delitos mayores, como la presunta formación de una organización criminal, provocar explosiones que pusieron en peligro la vida de personas en eventos deportivos, y causar la muerte de Yorgos Lyngeridis, un agente antidisturbios de 31 años.

Marinakis, un magnate naviero y propietario de varios medios de comunicación griegos, además del club de fútbol inglés Nottingham Forest y del portugués Rio Ave FC, está acusado, junto con otros cuatro miembros de la dirección del Olympiacos, entre ellos el también alcalde de El Pireo, Yannis Moralis, de financiar dicho presunto grupo criminal entre 2019 y 2024.

Los cinco hombres están acusados también de instigar a la violencia a raíz de un comunicado del club emitido en 2023, unos días antes del incidente que resultó en la muerte del Lyngeridis, en el que se hablaba de la existencia de una "mafia" en el fútbol griego.

Los cinco directivos del club han negado haber cometido delito alguno desestimando los cargos menores a los que se enfrentan como infundados.

Ni Marinakis ni los demás ejecutivos estuvieron este miércoles presentes en la abarrotada sala de tribunal de la prisión de alta seguridad de Korydalos, en Atenas, donde se llevará a cabo el juicio por razones de seguridad, aunque sí estuvieron representados por sus abogados.

Varios agentes de la policía, con sus rostros cubiertos, custodiaron a algunos de los hinchas acusados que aún permanecen detenidos, según la prensa griega.

Se espera que más de 210 personas testifiquen ante el tribunal de tres magistrados durante el juicio que podría durar más de un año, según estimaciones de los propios abogados.

Tras leer los nombres de los acusados y los testigos, el tribunal aplazó este miércoles la sesión para el 25 de noviembre, para que los abogados designados por el tribunal a cinco de los acusados, que no tenían representación jurídica, pudieran examinar el expediente del caso.

La violencia en el deporte azota a Grecia durante los últimos años, con los hinchas más radicales enfrentándose frecuentemente entre ellos o con la policía dentro o en las inmediaciones de estadios, además de peleas callejeras organizadas.

El pasado lunes un joven de 20 años, hincha del equipo griego del AEK murió apuñalado en la isla griega de Eubea, durante un enfrentamiento callejero con hinchas del Olympiacos.

Entre los acusados por el apuñalamiento se encuentra un joven de 19 años, que también aparece en el expediente sobre la muerte de Lyngeridis en 2023.

Al parecer, el entonces joven de 17 años se encontraba en el mismo grupo de personas del hincha de 18 años que lanzó la bengala que hirió mortalmente al policía.

El incidente tuvo lugar el 7 de diciembre de 2023 durante enfrentamientos callejeros entre la Policía e hinchas del Olympiacos tras un partido de voleibol femenino contra su eterno rival, Panathinaikos, en Atenas.

Antes del partido, algunos ultras trasladaron una bolsa con bengalas y explosivos caseros desde un almacén del estadio de fútbol del equipo hasta el estadio de voleibol, según la investigación.

Lyngeridis fue la tercera víctima mortal en Grecia por violencia relacionada con el deporte en 2022-2023, lo que impulsó entonces al fiscal del Tribunal Supremo a tomar medidas drásticas contra las bandas criminales ligadas al deporte.