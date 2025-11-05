Arriaga: “Tenemos la capacidad para cambiar esto”

“Creo que el equipo ha trabajado muy bien para los resultados que se nos están dando. Viendo el rendimiento que hemos tenido en los partidos tú dices: ‘volvimos a perder haciendo cosas importantes o jugando bien’. Y eso a cualquier jugador le desanima”, dijo el hondureño a los medios en una rueda de prensa.

“Pero el entrenador confía plenamente en nosotros y el grupo lo respalda a él. En el transcurso de la semana tratamos de venir con alegría y ánimos para revertir esto porque sabemos que tenemos los jugadores y la capacidad para cambiar esto y vamos a trabajar hasta conseguirlo”, agregó.

Sobre el choque de este sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Arriaga declaró: “Estos son los partidos que todos queremos jugar, uno quiere mostrarse. Vamos a trabajar para afrontar este partido de la mejor manera y buscar sumar, que es lo que todos queremos”.

El jugador, que llegó el pasado verano al Levante, se mostró encantado con su adaptación a Valancia. “Estoy muy feliz de estar aquí. La gente me ha recibido bien y alegre por lo que estoy consiguiendo en lo personal. Desde mi llegada el entrenador me dio la confianza, me han apoyado y ha sido un plus para poder hacer las cosas bien”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Soy un obrero, me gusta trabajar y cuando estoy dentro del campo disfruto. No me gusta guardarme nada y eso se refleja en el campo. Es importante para el beneficio del equipo”, agregó el jugador, que el pasado domingo ante el Celta marcó su primer gol como levantinista.

Arriaga tuvo, sin embargo, una adaptación compleja por una lesión que arrastraba de su participación en la Copa Oro en julio con Honduras. “Tuve un golpe en la pierna. No hice revisión y nunca había llegado a un club lesionado. Fue muy duro para mí. Estar fuera para un jugador es algo duro”, aseveró.