Azpilicueta desea "estar en el campo" en un partido "especial e importante" ante Osasuna

El veterano futbolista pamplonés desea "estar en el campo", tras jugar sólo la primera parte, debido a unas molestias musculares, el pasado sábado en el partido que perdieron (3-0) en el estadio Metropolitano ante otro de sus exequipos, el Atlético de Madrid.

Azpilicueta, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que tuvo lugar en la ciudad deportiva sevillista, destacó la importancia de "respetar los tiempos" con este tipo de dolencias, pero destacó su capacidad de "adaptación para llegar en las mejores condiciones posibles" a cada partido.

El defensa aseguró que él intenta "ayudar siempre, dentro o fuera", como corresponde a su condición de "jugador de equipo", y no quiso comentar el dato que dice que el Sevilla encaja el doble de goles cuando él se ausenta.

El navarro consideró al respecto que se trata de "una cuestión de recuperar la solidez defensiva" y advirtió que "acaba de empezar noviembre, el equipo trabaja bien y hay que recuperar la euforia" que reinaba "tras ganarle al Barcelona (4-1) hace un mes.

En todo caso, Azpilicueta admitió que "como defensa" no le "gusta la estadística de goles encajados", la segunda más alta del campeonato, por lo que reconoció la "necesidad de reducir esa cifra" porque "para crecer, hay que recuperar esa solidez" a través de la "autocrítica y la humildad para ver los errores".

"Los jugadores somos conscientes de cuando cometemos errores y sabemos lo que es el máximo nivel: cuando te equivocas, te penaliza", explicó el zaguero.

César Azpilicueta también se refirió a su relación contractual con el club, ya que tiene en su contrato una cláusula de renovación automática en virtud de los partidos jugados, y dijo que pretende activarla porque se siente "muy a gusto en Sevilla", adonde llegó "con la ambición de apoyar y sumar", pero recordó que "es muy pronto aún. Ojalá el sábado se vean las cosas con mejor cara", insistió.

Por enfrentarse a su club formador, el de "Osasuna es un partido muy especial" para Azpilicueta, que mantiene el récord de haber sido "el jugador más joven en jugar en Europa" con la camiseta rojilla después de "salir de su cantera" y disputar "más de cien partidos con el primer equipo. Fue una etapa muy importante".

El veterano central, por otra parte, asumió no tener "ni idea" de la crisis social y accionarial que azota al Sevilla porque su "trabajo es venir a la ciudad deportiva sin gastar energía en eso", ya que se centra en la misión de "liderar desde el vestuario para ayudar a los compañeros más jóvenes" a superar esta racha de tres derrotas consecutivas.