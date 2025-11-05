Charlyn Corral anota los goles del triunfo de Pachuca sobre Cruz Azul en cuartos de final

En un duelo entre las dos mejores anotadoras del campeonato, la estadounidense Aerial Chavarin puso delante a las Azules, pero Pachuca fue de menos a más con las dos dianas de Corral, la 'Pichichi' de la liga española en 2018.

Apenas en el minuto 11, Chavarin, con 18 anotaciones en la fase regular, aceptó un balón en el área y de cabeza puso el 1-0 de manera sorpresiva, pero las visitantes reaccionaron pronto y en el 15 empataron con un gol de derecha de Corral a pase de Nina Nicosia.

Pachuca tomó el mando del partido, atacó por las bandas y tuvo el control de la pelota en mitad de cancha; en el 32 decidió la victoria con otro gol de diestra de Charlyn, con la segunda asistencia de Nicosia.

Las Tuzas, segundas en el torneo, dejaron ir algunas oportunidades de ampliar la ventaja, pero la guardameta rival, Alejandría Godínez, también salvó su meta por lo menos dos veces, en tanto que Corral estrelló un balón en el travesaño.

El próximo sábado Pachuca recibirá a las Azules para definir cuál de los dos equipos se clasifica a semifinales.

La fase de los ocho mejores del Apertura continuará este jueves cuando el campeón defensor, Tigres UANL, con la española Jenni Hermoso, visitará al Juárez FC, mientras el América jugará en la casa del Monterrey y el Toluca en la de Chivas de Guadalajara.

Los duelos de vuelta se jugarán el fin de semana con Pachuca, Tigres, América y Toluca como locales.