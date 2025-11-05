Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2025 - 18:00

De la Fuente: "¿Flick?, un día tenemos que hablar, él ha sido seleccionador"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2382

Madrid, 5 nov (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador nacional español, envió este miércoles un mensaje con buen talante a Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, afirmó que aún no ha vuelto a verle desde la polémica surgida a raíz de la última convocatoria de Lamine Yamal con la selección española, si bien dijo que "tienen que hablar", porque "él también ha sido seleccionador" y "seguro" que él entiende su postura.

Por EFE

De la Fuente, en el podcast Resonancia de Corazón de José Ramón de la Morena, comentó que "Flick ha sido seleccionador" y refiriéndose a sus declaraciones, puede entender que "en determinados momentos digamos cosas que toca decir". "Yo entiendo su postura y él entiende la mía", explicó el seleccionador español, que hasta antes de este incidente, se habían visto y saludado en dos ocasiones en un palco.

Hansi Flick, el pasado 13 de septiembre, dijo en conferencia de prensa antes de jugar ante el Valencia que de la Fuente "no cuidaba a sus jugadores" y en especial a Lamine, por hacerle jugar 73 y 79 minutos contra Bulgaria y Turquía respectivamente.