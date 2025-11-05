De la Fuente: "¿Flick?, un día tenemos que hablar, él ha sido seleccionador"

De la Fuente, en el podcast Resonancia de Corazón de José Ramón de la Morena, comentó que "Flick ha sido seleccionador" y refiriéndose a sus declaraciones, puede entender que "en determinados momentos digamos cosas que toca decir". "Yo entiendo su postura y él entiende la mía", explicó el seleccionador español, que hasta antes de este incidente, se habían visto y saludado en dos ocasiones en un palco.

Hansi Flick, el pasado 13 de septiembre, dijo en conferencia de prensa antes de jugar ante el Valencia que de la Fuente "no cuidaba a sus jugadores" y en especial a Lamine, por hacerle jugar 73 y 79 minutos contra Bulgaria y Turquía respectivamente.