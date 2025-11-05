Del Nido considera "una pérdida de tiempo" su citación como presunto autor de una estafa

La aseguradora A-CAP, nueva propietaria de Sevillistas Unidos 2020 -la sociedad a través de la cual el fondo 777 Partners controla alrededor del doce por ciento el capital social del Sevilla FC-, considera que Del Nido y Andrés Blázquez, antiguo representante de la compañía norteamericana y también denunciado, se habrían conchabado para "engordar el precio" en diversas compraventas de acciones.

Así, Del Nido habría vendido a Sevillistas Unidos 2020 "acciones que no eran de su propiedad" por valor de hasta 2.850 euros el título, unos mil euros por encima del precio de mercado, causando un perjuicio a su socio y financiando la batalla jurídica que había emprendido para retomar el poder en el Sevilla.

El expresidente del Sevilla ha admitido, en declaraciones realizadas a la salida del juzgado, "problemas de inscripción en algunas de las acciones" que él representaba en las juntas generales, si bien centró su intervención en denunciar que "cuando estaban" de su parte, "los americanos eran muy malos y había que separarse de ellos. Ahora que son aliados del consejo, son muy buenos".

Del Nido, que ha reconocido una oferta por sus acciones del empresario sevillano Antonio Lappí rechazada por "insuficiente", ha asegurado que mantiene el "sueño" de volver a la presidencia del Sevilla porque ha "demostrado en su día" ser "capaz de liderar una revolución".

El expresidente del club hispalense ha añadido que pasan las fechas y no alcanza "el poder", pero que "si llega la oportunidad, tomaría las riendas de la sociedad" y, en tal caso, ha anunciado que "lo mejor estaría por llegar".